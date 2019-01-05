الأحمد: الجهود المصرية بشأن المصالحة “مجمّدة”

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الجهود المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، مجمّدة منذ أكثر من شهر، وأنه “آن الأوان لاتخاذ خطوات عملية وجريئة لتقويض سلطة الانقسام في قطاع غزة”.

وأضاف الأحمد، خلال لقاء متلفز:” كما ناقشنا في اجتماع اللجنة التنفيذية أمس، لم يعد الأمر يحتمل الانتظار إطلاقا، وإصدار الكلمات بالإدانة لم يعد مجدٍ”.

وحول الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين الرسميّ، اتهم الأحمد حركة حماس، بالوقوف وراء الاعتداء، مستدركاً بالقول:” ما تم اليوم في غزة جرى بوجود علني لعناصر من حماس حول مبنى تلفزيون فلسطين، أثناء دخول خمسة أشخاص إلى المبنى، ومعهم “بلطات”.

وتابع:” حماس حتى تغطي على الجريمة، سارعت لاستنكار ما حدث”، مشيرا إلى أن حماس “تريد أن تتنصل منها، بإدانتها لها”.

وكان مجهولون ملثمون، قد اقتحموا في وقت سابق، مقر الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني الرسميّ، في قطاع غزة، وخرّبوا معدات التصوير، بينما اتهمت حركة فتح، حماس بالوقوف وراء الحدث.

وأصدرت حركة حماس، بياناً لها، استنكرت الحدث ونفت علاقتها به، وطالبت داخليتها بالبحث والتحري للوصول إلى الجناة.