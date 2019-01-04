ماذا فعلت حليمة بولند في نادي الزمالك المصري؟ (فيديو)

رصدت كاميرا “إرم نيوز”، جولة الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند، أمس الخميس، داخل نادي الزمالك، وذلك خلال تواجدها في مصر الفترة الحالية.

والتقت بولند برئيس النادي المستشار مرتضى منصور وتبادلا الحديث فيما بينهما، والتقطت العديد من الصور التذكارية داخل النادي الأبيض خاصة على حمام السباحة.

وحرصت الإعلامية الشهيرة على تلبية رغبة العديد من أعضاء القلعة البيضاء، بالتقاط الصور السيلفي معهم، وسادت الفرحة أجواء الزيارة.

وكعادتها نشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، مع مرتضى، سألته خلاله عن وجهة نظره في جمال المرأة، ورد قائلًا إن الجمال الحقيقي للمرأة يكمن في عقلها وثقافتها وليس المظهر فقط، معلقًا: “المرأة الجميلة مش بلبسها.. جمال المرأة في ذكائها ودماغها.. يعني حد يقدر يشتري بلوزة قمشتها وحشة مهما كان شكلها حلو”.

فردت حليمة: “يعني زيي أنا بالضبط جمال جوهر وجمال مظهر(..)”.

وأعربت الإعلامية الكويتية عن سعادتها الكبيرة للقاء بالمستشار مرتضى منصور، مؤكدة أنها من عشاقه؛ لأنها “زملكاوية متعصبة”، وأن له الكثير من الفضل على النادي الأبيض.

واختتمت: “شكرًا سيادة المستشار، مرتضى منصور فعلًا شخصية رائعة واستمتعت اليوم باللقاء معه وبالجولة في نادي الزمالك”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد قامت بتقديم حفل رأس السنة منذ أيام مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنان التونسي صابر الرباعي.