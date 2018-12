حليمة بولند للإعلامي السعودي محمد التوم: “إنت شقي وشيطون” (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @halima.bouland @m_toom1 . . ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” معلنة وصولها العاصمة السعودية الرياض، لإجراء مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي السعودي محمد التوم في برنامجه “مع التومي”. . وأشارت بولند إلى أنها منقطعة منذ فترة عن المقابلات التلفزيونية، وعندما قررت العودة اختارت السعودية لتطل منها على جمهورها واصفة المملكة ببلدها الثاني، ومعتزة بفضل جمهورها السعودي عليها. . وتمنت أن تلقى الحلقة إعجاب جمهورها السعودي الذي وصفته بـ”أحلى جمهور في الدنيا”، وله مكانة كبيرة لديها. . وظهرت الإعلاميبة الكويتية في مقطع أخر، حيثُ صورت أرجاء الاستديو وعلّق قائلة: “مع المذيع المتألق اليوم محمد التوم”، الذي قال بدوره “أهلا وسهلا شرفتينا ونورتينا”. . وأظهرت بولند تخوفها من أسئلة المذيع التي من الممكن أن تضعها في خانة “اليك” مع جمهورها، لكنا رددّت أغنية “ناويلك على نية”، وقالت “انا ناوية اخليك تنسحب من برنامجك وأصير أقدمه بدالك، ويصير بدال مع التوم مع بولند أحلى”. . ثم ظهرت في مقطع أخر، تقول فيه إنها أنهت الحلقة موجهة تحية للمخرج والمذيع الذي وصفها بأنها “شريرة”، محذرة كليهما من حذف أجزاء من المقابلة أثناء عملية المونتاج. . بدوره وعد المذيع التوم الإعلامية الكويتية بعدم حذف أي جزء، داعيًا إياها لعدم نشر أي تفاصيل للحلقة عبر حساباتها لمواقع التواصل الاجتماعي، وترك الحكم على الحلقة للجمهور بعد البث. . وأكدت بولند أن الحلقة كانت “مميزة جدا”، وأنها من أجمل اللقاءات الجريئة والمميزة، واصفة المذيع بـ”شقي ومراوغ وشيطون”. . . #إرم_نيوز #حليمة_بولند #محمد_التوم #إعلامية #الكويت #السعودية #مواقع_التواصل #الرياض #فيديو #فيديوهات #منوعات_فيديو