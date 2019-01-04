الفنانة بشرى التونسية “تهرب” إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

تداولت تقارير إخبارية تونسية أنباء عن فرار الفنانة الشابة بشرى محمد إلى إيطاليا بطريقة لا تخطر على بال أحد.

ونقلت المواقع عن مصادر تونسية مطلعة، الخميس، أن بشرى كانت مشاركة في رحلة سياحية بحرية بين تونس وإيطاليا، وفور وصول الركاب إلى الأخيرة، اختفت آثار بشرى.

وقال ركاب الباخرة “تانيت” التابعة للشركة التونسية للملاحة، إنه “جرى تنظيم رحلة سياحية بين تونس وإيطاليا على متن الباخرة احتفالًا بأعياد رأس السنة الميلادية”.

وأضافوا أن “الأمور تمت بشكل جيد، وأقامت بشرى رفقة ثلة من الفنانين الآخرين حفلًا ساهرًا، قبل أن تتوقف الباخرة في مرفأ مدينة نابولي، حتى يتجول الركاب في عاصمة الجنوب الإيطالي، لكن المفاجأة كانت اختفاء آثار بشرى”.

وتابعوا: “اضطر طاقم الباخرة للانتظار طويلًا، عل وعسى تعود بشرى، لكنها اختفت نهائيًا”.

ونشرت الفنانة التونسية تدوينة على حسابها في “فيسبوك” قالت فيه: “وداعًا تونس، تركتها لكم، هو الحب وما يعمله”.

كما نشرت صورة ومقطع فيديو يجمعانها بشخص لم يُعرف من هو.