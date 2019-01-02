محمد رمضان لـ”إرم نيوز”: لم أقصد الرد على بشرى في “مافيا”.. وأتوقع نجاحًا كبيرًا للكليب

بمجرد أن طرح الفنان المصري محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة “مافيا” على قناته الخاصة بـ”يوتيوب”، تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الكلمات التي أرجعها كثيرون إلى أنها جاءت للرد على الفنانة بشرى، التي سخِرت من النجم الشاب في أغنيتها “كوبرا”.

وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية منذ طرحها، وصلت إلى ما يقرب من 500 ألف مشاهدة، وتداول النشطاء هاشتاغَي “محمد رمضان” و”مافيا” اللذين احتلا المركز الثالث والرابع في تريند “تويتر”.

وفي أول رد منه على الجدل المثار بشأن الأغنية، وتعمده توجيهها لبشرى من عدمه، قال رمضان في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “لم أقصد شخصًا بعينه في كلمات الأغنية، ولم أتعمد الرد على بشرى”.

وأضاف: “كيف أكون متعمدًا الرد على بشرى والأغنية تم تسجيلها وتصويرها قبل طرح الأخيرة أغنيتها كوبرا؟”.

وتابع: “أركز في عملي فقط، وقدمت هذا اللون في أغنيتي نامبر وان وأنا الملك، وحققتا نجاحًا كبيرًا”.

وعن ردود الفعل حول الأغنية، قال الفنان الشاب: “سعيد للغاية بتفاعل الجمهور معها، وأتوقع لها نجاحًا يتخطى ما حققته نامبر وان وأنا الملك”.

وكانت بشرى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بعد طرحها كليب “كوبرا”، الذي سخِرت فيه من إطلاق رمضان على نفسه لقبي “نامبر وان” و”الملك”.