بالفيدو.. محمد رمضان ردًا على بشرى: “هذه رسالة جمهوري للي مسرح القطة”

واصل الفنان المصري محمد رمضان، رده الساخر وغير المباشر على مواطنته بشرى، بعد طرحها أغنية “كوبرا”، عبر قناتها على “يوتيوب”، والتي تسخر فيها من أغنية “الملك”، لرمضان.

ونشر محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكان عبارة عن تجميعة لجمهورة وهو يغني أغنيته الشهيرة “الملك”، التي كان طرحها في أغسطس الماضي.

هذا الفيديو لم يكن هو الرد الأول لمحمد رمضان بل سبقه بعدة فيديوهات نشرها عبر “تويتر”، والتي كانت جميعها تؤكد على أنه “نمبر وان”، و”الملك”، وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: “الباشا اللي سَرَّح القطة، جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطه، أسمر اللون وأفتخر، مافيا قريبًا”.

الجمهور قرأ سريعًا ما يقصده محمد رمضان بكلمته “الباشا اللي سرح القطة”، فقال أحد المتابعين في التعليقات: “الباشا اللي سرح القطة ده قصده نجيب ساويرس”.

فيما اعتبر الجمهور في التعليقات أن محمد رمضان قصد أن يوجه كلمته لشخص ما هو من وجّه بشرى للأغنية، وأمرها بتنفيذها، وخمن الجمهور خلال الساعات الماضية أن يكون هذا الشخص هو رجل الأعمال نجيب ساويرس، معتبرين الكليب ردًا منه على تصريح محمد رمضان السابق بأنه لم يحضر مهرجان الجونة الذي ينظمه “ساويرس” وتديره بشرى، لأنه متحرر ويقدم خمور، وأرفق أحد المتابعين هذا الفيديو في التعليقات.

الباشا اللي سَرَّح القطة .. جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة#أسمر_اللون_وأفتخر ???????? #مافيا قريباً ???? Posted by Mohamed Ramadan on Tuesday, December 25, 2018

وأكد الجمهور أن ما أثاره محمد رمضان ودفعه للرد هو موقف نجيب ساويرس، الذي قام بنشر فيديو كليب “كوبرا”، لبشرى عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، مُعلقًا: “ملك الغابة عضته قطة”.

أيضًا قالت الفنانة بشرى في أول تصريح صحفي لها، إن هذه الأغنية نوع من الفن المعروف في الخارج باسم diss track، ولكنه جديد في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن المبارزة بالأغاني Song battles معروفة في كل مكان في العالم، متابعة: “أنا برصد ظاهرة بس بطريقة فنية وحق الرد مكفول لمحمد رمضان لأنه لسه منزلش بأغنيته”.

وكانت بشرى قد طرحت أغنيتها الجديدة “الكوبرا”، على طريقة الفيديو كليب أمس الإثنين من كلمات الشاعر أحمد يوسف وألحان وتوزيع أحمد عاطف، وأحدثت ضجة كبرى، خاصة أن كل من شاهدها واستمع إليها، تأكد أنها تقصد الفنان محمد رمضان من وراء الأغنية.