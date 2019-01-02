هل أفل نجم نجوى كرم لدرجة إحياء حفل الدكتورة خلود؟ (فيديو)

صدمت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، جمهورها حين ظهرت في حفل الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، الذي أقامته لكشف جنس جنينها، وذلك تزامنًا مع حفل رأس السنة.

وكانت الفاشنيستا الكويتية قد وثّقت حضور نجوى كرم لحفلها، وإحياءها له، ومجاملتها للفاشنيستا، معلقة: “يا رب تعبيلنا الدني بنين”.

وعبّر جمهور شمس الأغنية العربية عن خيبتهم بإحيائها حفل فاشنيستا غير معروفة ولا تملك رصيدًا يوازيها، وهي قامة كبيرة على الساحة الفنية.

واتهم ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر” المطربة اللبنانية بتشويه صورتها، مقابل حصولها على المال، في حين رأى آخرون أن حضور نجوى لحفلات أشخاص بمستوى الدكتورة خلود، إنما يدل على أفول نجم المطربة اللبنانية.

وعلّقت “إلهام”: “خلود جايبة نجوى كرم تغني بحفلة البيبي، آه يا نجوى شو عملت فيكي المصاري”.

خلود جايبة نجوى كرم تغني بحفلة البيبي????????اه يا نجوى شو عملت فيكي المصاري????????????. — Elham (@OnlyElham) January 2, 2019

وأيدتها “بنت عربها”: “نجوى كرم جابتها خلود بحفلة عندها كنا أول نحترم هالفنانين بعد هالسوشل ميديا رأينا لا يحترمون فنهم ولا يستاهلون التقدير همهم الوحيد كم تدفع لو عرس في الصحراء جات”.

وعلّقت “نوف” ساخرة: “طبعًا لا يفوتكم الدكتورة خلود جايبه نجوى كرم تغني لها بحفلة الكشف عن جنس الجنين”.

كل اللي قهرني ف الموضوع نجوى كرم مكانتك وفنك آخرتها دقاقه عند خلود وامين تجي حفلة مولود ????????ليش كذا! — łįmãr ęłšhrįf (@limar_loola) January 1, 2019

الي مايعرفون شسالفه نجوى كرم، دكتوره خلود مسويه حفله عشان تعلن للناس هي حامل بولد ولا ببنت وجايبه نجوى كرم???????????? pic.twitter.com/PE76Qa9eZO — Sara AlBabtain???????? (@saralbabtain1) January 1, 2019

ورأى “الجازي كلاسيك”: “من صدقها #نجوى_كرم خلت كل حفلات راس السنة وراحت عند الدكتورة خلود ؟ الظاهر سوقها طاح”.

من صدقها #نجوى_كرم خلت كل حفلات راس السنه وراحت عند الدكتوره خلود ؟

الظاهر سوقها طاح ???? — ????الجازي كلاسيك???????????? (@Jazy_classics) January 1, 2019

بدورها، قالت “سعاد”: ” نجوى كرم تغني بحفلة خلود وأمين اللي مدري وشهي عرس عيد ميلاد المهم خيرررر نجوى كرم طاح سوقها من بعد ما هاوشت الجمهور ع التصوير هههههههه”.

نجوى كرم تغني بحفلة خلود وأمين اللي مدري وشهي عرس عيد ميلاد المهم خيرررر نجوى كرم طاح سوقها من بعد ما هاوشت الجمهور ع التصوير هههههههه — سعاد ???? (@souad_h_a) January 1, 2019

وجاءت الانتقادات لنجوى تزامنًا مع انتقادات أخرى كانت قد طالتها قبل نحو أسبوعين، حين انتشر لها مقطع فيديو وهي تهدد بمغادرة المسرح أثناء إحيائها حفلًا في السويد، في حال لم يتوقف حاضرون في المكان عن تصوير الحفل ونقله عبر مواقع التواصل. مبررة أن من حق الفنان أن يحافظ على تواجده الفني.

وعلى عكس الجدل الذي أثارته خلال حفلها في السويد، وتوضيحها لموقفها في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، لزمت المطربة اللبنانية الصمت حيال الانتقادات التي طالتها بعد حضورها حفل كشف جنس جنين الدكتورة خلود.