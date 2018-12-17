نجوى كرم تعلق على تهديدها بترك حفل السويد

خرجت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن صمتها لتعلق على الفيديو المثير للجدل الذي انتشر لها خلال حفلها بمدينة واتر فرونت في ستوكهولم بالسويد، والذي تطالب فيه جمهورها بعدم تصويرها “لايف” على المسرح.
وغردت شمس الأغنية اللبنانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتشرح لجمهورها ملابسات الفيديو الذي انتشر لها من الحفل، وتؤكد: “منضل بالأستوديو شهور حتى تطلع نوعية التسجيل مرتبة.. بنفهم إن حدا بيصور شوي، خاصة في عصر السوشيال ميديا.. بس مش لما بدنا نقول 3 مرات يوقفوا الـ لايف بنكون قللنا لياقة.. بدنا نحافظ على مطرحنا الفني.. هيدا من حق الفنان”.
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تصرّف غير لائق من فنانة بحجم #نجوى_كرم. الجمهور يدفع للفنان ليُغني و مش مسموح لأيّ فنان يهدد بترك المسرح لِسبب التصوير. #شمس_الاغنية عندها وجهة نظر ان اللايف لا يعكس حقيقة المشهد و يشوّه اداء الفنان و تُفضِّل تفاعل الجمهور، ولكن هذا ليس سببٍ كافٍ لتتهم الجمهور بعدم الإنضباط وتهدد بترك المسرح. #najwakaram . Admin: @rolandbassil
وكانت كرم قد أقدمت على تصرف في حفلها؛ تسبب في غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هددت بترك المسرح، في حالة عدم التزام الجمهور بوقف التصوير على طريقة اللايف، أو البث المباشر للحفل.