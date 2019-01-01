بالصور.. مصر تزدحم بحفلات رأس السنة

شهدت حفلات رأس السنة في العاصمة المصرية القاهرة حضورًا كثيفًا لنجوم الغناء المصريين والعرب، والتي جاء أغلبها بفنادق على كورنيش النيل أو بمنطقة التجمع (شرقي القاهرة).

ورصدت “إرم نيوز” جوانب من حفلات رأس السنة لعدد كبير من النجوم على رأسهم، وائل جسار ورامي صبري، وشيرين عبد الوهاب، وصابر الرباعي، ونيكول سابا، وحكيم، وجنات، وبهاء سلطان، وأحمد شيبه.

وعلى كورنيش النيل أحيا النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري حفلًا في إحدى الفنادق، بحضور عدد كبير من الجمهور، كما جمع حفل آخر بإحدى فنادق الكورنيش أيضًا النجمين صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب، تحت عنوان “حفل النيل”.

وشرقي العاصمة أحيت المطربة اللبنانية نيكول سابا، حفلين، الأول داخل إحدى مولات التجمع الخامس بحضور أكثر من 30 ألف مشارك، والثاني في إحدى فنادق القاهرة الجديدة.

كما أحيا المطربون بهاء سلطان وأحمد شيبه وكارمن سليمان، حفلًا كبيرًا في إحدى فنادق منطقة التجمع أيضًا، وذلك بحضور جماهيري كبير، كما أطلت الفنانة جنات في حفل رأس السنة بقلعة صلاح الدين.