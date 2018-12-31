الدكتورة خلود تكشف حقيقة استدعائها بقضية “غسيل أموال مشاهير الكويت” (فيديو)‎

نفت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الدكتورة خلود ما تردد حول استدعائها للتحقيق معها بقضية تضخم الحسابات البنكية لمشاهير السوشال ميديا بالكويت، ووجود شبهة غسيل أموال بثرواتهم.

وقالت الدكتورة خلود في مقابلة ببرنامج “ع السيف” بقناة “ATV” – أنه تم توجيه أسئلة لبعض المشاهير بالفعل وبحث حساباتهم، ولكنها لم يتم استدعاءها أو سؤالها، واذا حدث ذلك معها لن تخفي الأمر وستعلن ذلك فورًا.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أنها لا تعارض أبدًا هذه الحملة لأنها نوع من “الأمن والأمان” وهدفها الحفاظ علي أموال الدولة، موضحة أنها رفضت التحدث عن حجم اعلاناتها أو دخلها حتى لا تفتح على نفسها باب دون داع خاصة وأنه لم يطالبها أحد بذلك.

وتعجبت خلود من كم التحدث بعنصرية عن جنسية زوجها “أمين” الاردني، لافتة إلى أن كلنا مخلوقين من تراب ولا يوجد أي داعي للتحدث بالموضوع من جانب البعض ويمكنهم التوقف عن متابعته.

يذكر أن عدة خطوات اتخذتها الكويت لمكافحة تداعيات الشهرة عبر مواقع التواصل، إذ أحالت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من البنوك المحلية للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تعود لمشاهير مواقع التواصل، لمعرفة مصادر أموالهم التي تضخمت، إذ تجاوزت أرصدة البعض منهم ملايين الدولارات.