الدكتورة خلود ترد على المشككين بشهادتها الجامعية

ردّت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي و”الفاشينيستا” الكويتية، الدكتورة خلود، على سؤال لأحد متابعي حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حول رأيها في المشككين بشهادتها الجامعية ودراستها للطب، مشيرة إلى أن أي شخص يريد التأكد من شهادتها يرفع قضية عليها؛ لكي تتمكن من رد اعتبارها.

وقالت خلود:” أقولهم الدكتورة خلود وفخامة الاسم تكفي، وإذا أحد شاك في شهادتي يقدر يرفع علي قضية عشان يثبت أن شهادتي مشكوك فيها عشان آخد رد اعتبارها”.

وفيما يتعلق بحملها، أكدت على أن زوجها “أمين” لم يعرف حتى الآن جنس الجنين، وذلك لأنها تريد أن تكون مفاجأة له في بداية العام الجديد، معلقة:” والله ما يدري شنو جنس البيبي، وزعلان لأني ما قولتله للحين”.

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن البلد التي ستضع فيها مولودها الجديد، موضحة أنها مازالت في حيرة ما بين الكويت والأردن وأمريكا.

يذكر أن الدكتورة خلود نجمة مواقع التواصل الاجتماعي و”الفاشينيستا” الكويتية، احتفلت منذ أيام، بعيد ميلادها الـ30، في أحد الفنادق الفاخرة على حمام السباحة.

وكان زوجها أمين، هو صاحب الفكرة والمشرف على كل التجهيزات والديكورات، التي خطفت أنظار الجميع بجمالها ورقيها، بالإضافة إلى قالب الكيك المكون من عدة أدوار ومطبوع عليه صورتها.