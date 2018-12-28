بعد 10 أعوام من الحب.. مايلي سايرس تؤكد زواجها من ليام هيمسورث (صور وفيديو)

أكدت مغنية البوب مايلي سايرس زواجها من الممثل ليام هيمسورث، ونشرت على مواقع التواصل، صورًا لحفل زفافهما الهادئ الذي اقتصر على أسرتيهما.

وتحت عنوان “بعد 10 سنوات” وبتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول، نشرت المغنية 3 صور على موقعي “إنستغرام وتويتر” في وقت متأخر أمس الأربعاء لها وهي ترتدي فستانا أبيض وتعانق هيمسورث، فيما نشرت أيضًا مقطع فيديو لها وهي ترقص.

ونشر هيمسورث (28 عامًا) إحدى تلك الصور على حسابه على تويتر، وكتب قائلا: “حبي”.

والتقت سايرس (26 عامًا) التي كانت بطلة المسلسل الكوميدي “هانا مونتانا” الذي كانت تبثه قناة ديزني، بالممثل الاسترالي هيمسورث أثناء تصوير فيلمهما الرومانسي “الأغنية الأخيرة” في 2009 وأعلنا خطبتهما في 2012.

وفي أعقاب انفصالهما بعدها بعام، عاد الثنائي مرة أخرى وأعلنا خطبتهما للمرة الثانية في 2015.