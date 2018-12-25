ظهور جريء لسما المصري احتفالًا بـ”الكريسماس” (فيديو وصور)

خطفت الفنانة الاستعراضية سما المصري، الأنظار إليها؛ بعد ظهور جريء خلال احتفالها بـ”الكريسماس”، حيث أطلت بفستان قصير واصطحبت معها سيارة حمراء؛ لتتناسب مع ألوان الاحتفال بهذه المناسبة.

ونشرت سما صورة لها عبر “إنستغرام”، من جلسة تصوير نفذتها بهذا الفستان، وعلقت عليها قائلة: “كريسماس”.

ثم نشرت الفنانة الاستعراضية، مقطع فيديو لها بنفس الإطلالة، وخلفها السيارة وكانت ترقص على أغنية شعبية بعنوان “أول ما سحبت حزامي”، وعلقت: “أنا هبلة يا جماعة، ينفع تتعاملوا معايا على الأساس دا ولا ما ينفعش أعيش وسطكم”.

وكانت المصري قد وجهت عدة نصائح للفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد في مصر “الكريسماس”.

ونشرت مقطع فيديو من إحدى أغانيها التي تناولت قضية التحرش، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “رسالة للفتاة المتحرش بها من متحرش، إحنا داخلين على كريسماس وأعياد رأس السنة”.

يذكر أن سما دائمًا ما تثير الجدل بتعليقاتها على أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، آخرها ما كتبته عن واقعة تسلق سائحين من الدنمارك لسفح هرم خوفو، ونشرهما فيديو ظهر فيه المصور مع صديقته يمارسان “الرذيلة”، أعلى قمة الهرم.