ظهور جريء لسما المصري احتفالًا بـ”الكريسماس” (فيديو وصور)

@eremnews @samaelmasrii . . خطفت الفنانة الاستعراضية سما المصري، الأنظار إليها؛ بعد ظهور جريء خلال احتفالها بـ”الكريسماس”، حيث أطلت بفستان قصير واصطحبت معها سيارة حمراء؛ لتتناسب مع ألوان الاحتفال بهذه المناسبة. . ونشرت سما عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو لها بتلك الإطلالة، وخلفها السيارة وكانت ترقص على أغنية شعبية بعنوان “أول ما سحبت حزامي”، وعلقت: “أنا هبلة يا جماعة، ينفع تتعاملوا معايا على الأساس دا ولا ما ينفعش أعيش وسطكم”. . . #إرم_نيوز #سما_المصري #فنانة #مصر #فن #مشاهير #كريسماس #فيديو #أغنية #سيارة #احتفال #احتفالية