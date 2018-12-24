تزامنًا مع أعياد الميلاد.. سما المصري توجه نصائح للفتيات ضد التحرش (فيديو)

وجهت الفنانة والراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، عدة نصائح للفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش الجنسي، بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد “الكريسماس” في مصر.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو من إحدى أغانيها التي تناولت قضية التحرش الجنسي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وعلقت عليه قائلة:”رسالة للفتاة المتحرش بها من متحرش، إحنا داخلين على كريسماس وأعياد رأس السنة”.

وتابعت: “مطوتك في جيبك، موسك في بؤك، وبرجلك إديله في القاضية، خلينا نخلص من أمه، وفي الآخر تاخديه على القسم”.

وأضافت: “الضباط والعساكر يعملوا معاه الدنيئة ويدخلوله فرج يعيد عليه، وإنتي باشا وبرنس وتحتفلي بالسنة الجديدة ولا في دماغك الهوا.. انطلقي يا وردة في البستان عايزة مجزرة متحرشين في رأس السنة”.

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل بتعليقاتها على القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، آخرها ما كتبته عن واقعة تسلق سائحين من الدنمارك لسفح هرم خوفو، ونشرهما فيديو ظهر فيه المصور مع صديقته في أوضاع مخلة بأعلى قمة الهرم.