تزامنًا مع أعياد الميلاد.. سما المصري توجه نصائح للفتيات ضد التحرش (فيديو)

رساله للفتاه المتحرش بها من متحرش متهلف احنا داخلين علي كريسماس واعياد راس السنه مطوتك في جيبك موسك في بؤك وبرجلك اديله في القاضيه خلينا نخلص من أمه وفي الاخر تاخديه علي القسم الظباط والعساكر يعملوا معاه الدنيئه ويدخلوله فرج يعيد عليه وانتي باشا وبرنس وتحتفلي بالسنه الجديده ولا في دماغك الهوا….انطلقي ياورده في البستان عايزه مجزره متحرشين في راس السنه ????????????????????????