تعرف على أبرز قضايا الفنانين أمام ساحات القضاء خلال 2018

تعرَّض عددٌ من الفنانين في مصر إلى أزمات خلال العام 2018، أدت ببعضهم إلى الحبس، وآخرون ما زالت قضاياهم معلقة ولم تسدل المنصات القضائية الستار عليها بعد.

في التقرير الآتي يرصد “إرم نيوز” أبرز تلك القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا:

رانيا يوسف

أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلاً واسعًا في مصر بسبب فستانها المثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية ضدها بتهمة “نشر الفسق والفجور”، ورغم اعتذارها إلا أنه حُددت لها جلسة في الـ 12 من كانون الثاني/ يناير المقبل لبدء محاكمتها.

وتواجه الفنانة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر إلى عامين.

شيرين عبدالوهاب

أما قضية شرين عبدالوهاب، فقد كانت من أبرز القضايا في ساحة المحاكم لعام 2018، إذ صدر ضدها حكمٌ بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة “إهانة مياه نهر النيل” أثناء إحيائها حفلًا فنيًّا بإحدى الدول العربية لكنها حصلت على البراءة.

ميريهان حسين

ما زالت الفنانة المصرية مريهان حسين معرَّضة للحبس، بسبب قضيتها الشهيرة إهانة ضابط شرطة، وقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين ونصف العام وتغريمها 30 ألف جنيه، لكن جرى وقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف وتم تأجيل الحكم إلى الـ 13 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

مريم حسين

تواجه الفنانة مريم حسين حكمًا بالحبس مدة 6 أشهر بتهمة سب وإهانة الفنان حسين المنصور، بجانب غرامة مالية كبيرة.

ريهام سعيد

تعرَّضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد للحبس مدة 4 أيام، على ذمة القضية التي اتهمت فيها بالتحريض على اختطاف الأطفال خلال برنامجها “صبايا الخير”، إلا أنه تمت تبرئتها وفريق إعدادها أواخر آذار/ مارس الماضي من التهمة.

محمد رمضان

كما يواجه الفنان محمد رمضان حكمًا بالحبس مدة 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، في تعويض مدني مؤقت نتيجة خلاف حدث بينه وبين محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBC مصر، إذ وجَّه رمضان الشتائم لعبدالمتعال عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي، وما زالت القضية مستمرة حتى الآن في ساحات المحاكم.

بوسي

تسببت مشاكل أسرية بصدور حكم بحبس الفنانة المصرية بوسي 9 سنوات وتغريمها 550 ألف جنيه، وحكم آخر بحبسها 6 سنوات وتغريمها 11 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد لصالح طليقها وليد محمد عاشور، لكن جرى وقف تنفيذ الحكم.