صورة تُظهر قاتلي المواطن الكويتي في مصر

صورة تُظهر قاتلي المواطن الكويتي في مصر

المصدر: إرم نيوز

نشر حساب “المجلس” الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، صورًا تجمع المتهمين الأربعة بقتل مواطن كويتي، عُثر عليه، يوم أمس الأحد، مقتولًا داخل شقة في مدينة طنطا، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرق حساب المجلس لدافع الجريمة، قائلًا تعليقًا على الصورة: إن القتلة قاموا بشنق المواطن الكويتي؛ من أجل سرقة ما يقارب 1000 دينار كويتي فقط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على جثة رجل كويتي يبلغ من العمر 54 عامًا، بمسكنه في قرية الجعفرية، وتظهر على جسده عدة طعنات.

وبعد إجراء التحريات، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهمين الأربعة، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم التعرف عليهم من خلال مراجعة كاميرات المراقبة التابعة للمحال التجارية المحيطة بالعمارة التي يسكنها الضحية.

وأثارت واقعة العثور على جثة الكويتي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ذكرت تقارير صحافية أنّ بعض الأهالي في قرية الجعفرية، التي وصلها الكويتي منذُ يومين لزيارة أهل والدته المصرية، لاحظوا أن باب شقته مفتوح؛ ما أثار فضولهم، فلما دخلوا وجدوه جثة هامدة وعلى رقبته آثار شنق.

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