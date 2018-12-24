السعودية نادين البدير تواجه انتقادات لاذعة بعد طردها ضيف برنامجها التلفزيوني (فيديو)

تعرضت الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية المعروفة، نادين البدير، لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير ممن تابعوا حلقة برنامجها الحواري (اتجاهات)، بعد أن انسحب أحد ضيوفها من الاستوديو على الهواء مباشرةً عقب رفع صوتها في وجهه.

وكانت البدير تستضيف عضو مجلس الشورى السعودي السابق، الدكتور موفق الرويلي، وضيوفًا آخرين للحديث عن الشهادات الوهمية التي يعد الرويلي أحد أبرز الناشطين في مكافحة انتشارها، عندما طلبت منه مغادرة الاستوديو.

واندلع الخلاف في حلقة البرنامج الذي بثته “روتانا خليجية” في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، عندما رفض الرويلي الإجابة على سؤال من أحد ضيوف البرنامج حول مصدر شهادته الأكاديمية، قبل أن تتدخل المذيعة البدير وتطلب منه مغادرة الاستوديو.

ووجد مقطع فيديو يوثق الخلاف وانسحاب الرويلي، تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للبدير وأسلوبها في الرد على ضيف برنامجها، إذ بدت غاضبة منه قبل أن تسأله عما إذا كان غير مرتاح في وجوده بالاستوديو؟، ليجيبها بالموافقة، لتطلب منه بدورها المغادرة.

الدكتور موافق الرويلي ينسحب من حلقة #اتجاهات بعد سؤال #يوسف_القعيط: ماهو مصدر شهادتك يادكتور ؟ pic.twitter.com/braeWH1uHC — خليجية (@Khalejiatv) December 23, 2018

وانهالت الانتقادات على البدير، وطالبها البعض بالاعتذار من ضيفها، فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك وطالب إدارة القناة السعودية الخاصة المملوكة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بالتدخل.

يضهرلي من الحلقة ان هناك دفاع مستميت عن الوهميين علاوة على ان المذيعة صوتها مرتفع مما سبب لي كمشاهد اعتقاد بعدم احترامها للحضور وتصرف موفق من الدكتور موافق لعدم الاستمرار في الحقلة — محمد الرويلي (@almohajer222) December 24, 2018

صراحة المذيعة سامجه وأنا والله ماكنت اعرف هالمذيعة لكن موفق الرويلي أعطها شهره بسبب

استضافته لبرنامجها التافه — عبدالعزيز العنزي (@abdlazaz140552) December 24, 2018

ووجدت البدير عددًا من المدافعين عنها ضد الانتقادات الموجهة لها، فيما التزمت هي الصمت عقب البرنامج، وفعلت إدارة “روتانا خليجية” الشيء ذاته.

واضح الضيف محشوررررر هههههههههههه???? برافو المذيعه بطله . وسحقا للرجل اللي شايف نفسه .

انا تابعت الحلقه الضيف شايف نفسه وإجاباته من غير نفس ههههههههه شكله تورط وهرب ????????‍♂️ بس ليش هرب كذا على الهواء ???? — الليدي سمر (@do_it2017) December 24, 2018

المذيعه كانت على حق .. ضيف يتأفف من بدايه الحلقه .. جاي للبرنامج ليش !؟

ولا عاجبه احد .. المفروض يكون اكثر ادبا في الحوار ولا ينزعج من اَي سؤال عادي .

هجومكم عاطفي او شخصنه .. اعتقد انك لم تشاهد الحلقه . اعانكم الله — زيـاد الـعنزي (@z_alenazi1) December 24, 2018

والرويلي أكاديمي سعودي معروف، كان عضوًا في مجلس الشورى قبل نحو عشر سنوات، لكن شهرته الرئيسة ترتبط بتبنيه منذ سنوات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف هوية أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة.

والدكتور الرويلي حاصل على شهادة الدكتوراه في مناهج التعليم الثانوي، من كلية الدراسات العليا – بجامعة أيوا، بالولايات المتحدة الأميركية عام 1986 وشهادة الماجستير في مناهج التعليم الثانوي، من الجامعة نفسها عام 1982، فيما نال شهادة البكالوريوس في تدريس الاجتماعيات، من كلية التربية في جامعة الملك سعود.