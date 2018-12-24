السعودية.. صدور حكم بحق أم وزوجها قتلا طفلها بـ”الضرب العنيف”

قضت محكمة استئناف جدة في المملكة العربية السعودية بسجن أم طفل 7 سنوات وزوجها 9 سنوات، على خلفية تورطهما بقتل الطفل، الذي أنجبته الأم من زواج سابق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أثبت تقرير الطب الشرعي وجود 20 كدمة في جثة الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، وهو ما يدل على تعرّضه لعنف جسدي أدى لوفاته.

وكانت الأم حصلت على الطلاق من زواج سابق أثمر عن الطفل (المجني عليه)، وبقي ابنها معها بعد الطلاق لحصولها على حق حضانته نتيجة عدم اهتمام الأب به أو السؤال عنه، لتتزوج لاحقًا من رجل آخر، وفي يوم الواقعة تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة الطفل، فتم اعتقال الأم وزوجها.

وأنكرت الأم وزوجها التهمة المنسوبة إليهما بقتل الطفل، لكن المحكمة أصدرت ضدهما حكمًا بالسجن، بعد إدانتهما في هذه القضية الصادمة.