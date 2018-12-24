الفنانة الإماراتية سميرة أحمد تبكي على الهواء وتكشف سبب اعتزالها الفن (فيديو)

كشفت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد سبب اعتزالها الفن نهائيًا، موضحة أنها قررت الابتعاد عن التمثيل بعدما أصبحت الأعمال ذات القيمة والنظيفة ليس لها حضور على الشاشات العربية، وهي الأعمال التي تجيد تقديمها ويحبها الجمهور فيها.

وقالت سميرة أحمد – في مقابلة ببرنامح “ع السيف” على قناة “ATV” – أنها تعمل وفقًا لمعايير محددة منذ دخولها الفن ولا يمكن أن تغيرها، لافتة إلى أنها أصبحت تفكر في قيمة ظهورها على الشاشة إذا لم تقدم ما تحترمه وتحبه.

وأكدت أنها تبحث عن القيمة والابداع والرسالة ولا تبحث عن مجرد الشهرة والمال، مشيرة إلى أن الكبار بالخبرة والسن مثلها يجب أن يشعروا بالمسئولية ويكونون قدوة للأجيال الأصغر

ولم تستطع الممثلة الإماراتية تمالك دموعها خلال عتاب ورسائل زملائها لها اعتراضًا علي اعتزالها، اذ طالبوها بالعودة من جديد للتمثيل لأن الجمهور يحترمها ويحب فنها.

وقالت سميرة أحمد أن كلام زملائها أحزنها لأنها مثل السمكة التي تموت عندما تخرج من الماء والأمر صعب للغاية عليها وبعدها عن الفن أمر مؤرق بالنسبة لها.

وأضافت أن اعلانها كلمة الاعتزال لم تكن قادرة علي قوله بالأساس لأنها تعتز بكل زملائها ومشوارها ولكنها لن تستطع أن تتراجع عن قرارها.