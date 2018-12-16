ما هي عقوبة المتهم بقضية الإماراتية “كشونة”؟

أيدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس السبت، حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة أول درجة ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المدان بتهمة سب وقذف إحدى مشهورات مواقع التواصل الإماراتية “كشونة“.

وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت، قبل شهر، خليجيًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهم بقضية سب كشونة، وتغريمه 300 ألف درهم (82.191 دولار) عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية.

وقررت المحكمة قبول دعوى التعويض المدني، التي ستسمح لـ”كشونة” بالحصول على تعويض مالي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مؤقت قيمته 21 ألف درهم (5.753 دولار) إلى حين الفصل في دعوى التعويض، وفقًا لصحيفة البيان.

وكان المتهم قد قام بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل إنستغرام، وهو يوجه عبارات شتم وقذف لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ”كشونة”، وذلك بعد تصوير “كشونة” لنفسها وهي تقود سيارتها في السعودية إبان السماح للنساء بالقيادة، لمشاركة النساء في المملكة فرحتهن.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله بعد نشره التعليق في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

واعتبرت “كشونة” أن ما ورد على لسان المتهم قد حط من سمعتها، وخدش شرفها وحياءها، كما أصابها بأضرار معنوية جسيمة.

يذكر أن نجمة السوشيال ميديا الإماراتية الشهيرة بـ”كشونة”، اختفت من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وغابت تمامًا عن التفاعل مع متابعيها منذ ما يقارب الشهرين.