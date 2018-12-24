عبد الله بهمن: يعجبني جمال ياسمين صبري.. ومستعد أن أتزوج 100 امرأة (فيديو)

أكد الفنان الكويتي عبد الله بهمن أن موضوع تقدمه لخطبة الفنانة المصرية ياسمين صبري كان مجرد مزحة و”غشمرة” خلال ظهوره لايف عبر صفحته بتطبيق “سناب شات” ، وتم تهويله بشكل كبير رعم أنه غير حقيقي بالمرة، وما قاله حول عمل “بلوك” له بعد رفضها الارتباط به لا يمت للواقع بصلة.

وقال عبد الله بهمن- في مقابلة ببرنامج “في الصميم” علي قناة “ATV” – أنه يحب جمال ياسمين صبري ومعجب بها ولكنه لم يتقدم لها، مشيرًا إلى أن المصيبة أنها عندما سألت عن صحة هذه الواقعة قالت أنها حدثت بالفعل وهذا غير صحيح.

وشدد الممثل الكويتي الشهير أنه لم يخترع هذه القصة من أجل جذب عدد أكبر من المتابعين على السوشال ميديا أو من باب الكذب لتحقيق ضجة، مشيرًا إلى أنه لا يخرج لايف ويتحدث مع جمهوره الا خلال ممارسته للرياضة حتي لا يمل منها.

وعلق بهمن علي وصفه بـ”هارون الرشيد” بسبب كثرة زيجاته، قائلًا :”شو اللي يمنع مو حلال كيفي ان شاء الله اتجوز 100 مرة عادي.. لو عندي اتجوز كل يوم واحدة”.

ولفت عبد الله بهمن إلى أن سبب قلة بطولاته هو المنتجين والكتاب والاحزاب واللوبيات التي تحارب وجوده، مشيرًا أنه كان “الدنجوان” الأول بالكويت ولكن قرار ابتعاده عن الفن لمدة عام كان قرار خاطيء للغاية.

وأوضح أن سبب ابتعاده عن الفن هو مرور بأزمة عاطفية دفعته لاتخاذ هذا القرار بعد انفصاله عن زوجته، مضيفًا أنه اتخذ القرار في لحظة ضعف وحياته الاجتماعية أثرت عليه.

وحول رأيه بـثنائيات السوشال ميديا “الكابلز “، قال أنه يرفض هذه الفكرة تمامًا ولا يحبها لأنه رجل شرقي جدًا من الداخل ولا يمكن أن ينفذها أبدًا بحياته حتي لو طلبت منه ياسمين صبري نفسها ذلك سيقول لها :”دا عند بيت أبوكي”.