ياسمين صبري تحسم الجدل بشأن سبب اختفائها

حسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن سبب اختفائها، وإغلاقها لكافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إغلاق تطبيق “الواتساب” لمنع الصحفيين من التواصل معها.

وكشفت ياسمين عن السبب الحقيقي وراء قيامها بذلك، من خلال خاصية “الإستوري” الخاص بحسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” بعد أن أعادت فتحه مجددًا، قائلة: “لمن اهتم ببساطة أردت وقتًا لنفسي”.

وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها أثناء زيارتها لكوريا، معلقة: “كوريا من أجمل البلاد اللي أنا زرتها في حياتي.. أنا بحترم ثقافتها الجميلة جدًا”.