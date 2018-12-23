رانيا يوسف تثير غضب الجمهور بتعليق على صورة صابرين في العمرة

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، غضب نشطاء مواقع التواصل من جديد؛ بسبب تعليق لها على أحدث صورة نشرتها مواطنتها الفنانة “صابرين”، وهي بجوار الكعبة المشرفة.

ونشرت صابرين صورة لها أثناء تواجدها بجوار الكعبة، وهي تؤدي مناسك العمرة، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، لتعلق رانيا يوسف قائلة: “ربنا يتقبل يا حبيبتي والنبي تدعيلي أنا وبناتي”؛ ما دفع كثيرون للسخرية منها وشن هجوم حاد عليها.

ومن بين التعليقات التي هاجمت رانيا: “بتقولها ادعيلي والنبي قنبلة بجاحة”، و”ادعيلها ربنا يوسع رزقها وتشتري بطانة لفساتينها”، و”فعلًا لازم تدعيلك بس تستري جسمك وعورتك ادعيلها يا صابرين إن ربنا يهديها على الأقل إنها تلبس فساتين محترمة”.

وأجبرت التعليقات السلبية، رانيا، على حذف تعليقها على صورة صابرين؛ حتى لا تتعرض الأخيرة للنقد هي الأخرى بسببها.

وتأتي سخرية النشطاء من رانيا؛ بسبب تعمد الفنانة المصرية ارتداء فساتين جريئة في المناسبات الفنية الأخيرة، أبرزها ظهورها الفاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ثم إطلالة “الهوت شورت” في حفل جوائز “دير جيست” منذ يومين.

يذكر أن رانيا خضعت للتحقيق في مكتب النائب العام؛ في أزمة فستانها الجريء الذي كان أشبه بـ”المايوه” في مهرجان القاهرة السينمائي، قبل أن تعتذر للشعب المصري عن ظهورها بهذا الشكل وتبرر موقفها بأن “بطانة” الفستان قد رُفعت دون قصد منها، وأن المصور التقط لها صورًا من الخلف؛ تسببت في هذا الهجوم ضدها.