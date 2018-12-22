بالصور والفيديو.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا بـ”الهوت شورت”

خطفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الأنظار مجددًا، أثناء حضورها فعاليات الدورة الـ15 لحفل جوائز “دير جيست”، مساء الجمعة.

وأثارت رانيا الجدل بظهورها الجريء في الحفل، حيث ارتدت فستانًا جريئًا أصفر اللون، مكشوفًا من الأمام بشكل مثير وضيق للغاية من الأعلى.

وتظهر رانيا في إحدى الصور وهي ترفع الفستان لتظهر “الهوت الشورت” الذي ترتديه من الأسفل، وذلك فيما يبدو أنه رد على منتقدي إطلالتها الأولى في مهرجان القاهرة.

وأشعلت إطلالة رانيا مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، حيث سيطرت السخرية على تعليقات النشطاء، فيما شن آخرون هجومًا شرسًا عليها، مؤكدين أنها “تعتمد على العري لجذب الأنظار”.

وقال أحد المعلقين: “هي بتنهي نفسها لأنها سقطت أمام جماهيرها إذا كان لها جماهير”، فيما كتب آخر: “واضح أن الموضوع لم يكن غلطة المصور”، في إشارة إلى المصور التي التقط لها الصور في مهرجان القاهرة.

وكانت رانيا أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل وصلت إلى الصحف العالمية، بسبب فستانها الذي كان شبيهًا بـ”المايوه” في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتقدم محامون ببلاغات ضد رانيا، أدت إلى حضورها لمكتب النائب العام والتحقيق معها، إلا أنها قدمت اعتذارًا للشعب المصري وبررت ظهورها الجريء بأن “بطانة الفستان رُفعت دون تعمد منها، وأن المصور قام بتصويرها من الخلف وأظهرها بهذا الشكل”.