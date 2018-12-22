نجوم الفن يشاركون بقوة في فعاليات “الدير جيست” (صور)

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر، على المشاركة في فعاليات الدورة الـ15 لحفل جوائز “دير جيست”، التي أقيمت مساء الجمعة في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

وجاء في مقدمة الحاضرين بالحفل، الفنان حسن يوسف الذي عاد للظهور بعد غياب عن الساحة والمناسبات الفنية، ولبلبة، وسوسن بدر، وبوسي، وخالد زكي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عز، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين، ومحمود الليثي، ورانيا يوسف.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من النجوم، نظير أعمالهم الفنية في عام 2018، وأبرزهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفائزة بجائزة أفضل مطربة مصرية، وعمرو دياب أفضل مطرب مصري، وأحمد جمال أفضل مطرب شاب، وهايدي موسى أفضل مطربة شابة، ومحمد عباس أفضل مطرب صاعد، ومحمود الليثي أفضل مطرب شعبي، والملحن وتركي الشيخ أفضل شاعر.

كما حصل أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل، وغادة عبدالرازق أفضل ممثلة، وأكرم حسني أفضل فنان كوميديا كوميديان، وياسمين عبدالعزيز أفضل فنانة كوميديا، وأحمد مالك أفضل ممثل شاب، و”حرب كرموز” أفضل فيلم، و”البدلة” أفضل فيلم كوميدي.

وفي الدراما، فاز أحمد عز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل “أبو عمر المصري”، ويسرا أفضل ممثلة، وأحمد حاتم أفضل ممثل شاب، وهبة مجدي أفضل ممثلة شابة، وأحمد أمين أفضل ممثل كوميديا، وريم مصطفى أفضل ممثلة كوميديا، وأحمد صالح أفضل مخرج.