أحمد الفيشاوي يُثير الجدل من جديد بـ”قبلة” لحاجب زوجته (صورة)

أثار الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة له يُقبل فيها حاجب زوجته، حيث اعتاد إثارة غضب جمهوره بإطلاقه القُبل لزوجته في كل محفل أو مناسبة مهمة، حيث يعتبر البعض أن هذا التصرف منافِ للعادات والتقاليد المصرية.

وشارك الفيشاوي، جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة له يُقبل فيها حاجب زوجته ندى كامل، وأرفق الصورة بتعليق: “البيت السعيد”.

وسخر متابعو الفنان المصري، وتخطى الأمر السخرية ليصل إلى حد توجيه الشتائم له، والاتهام بالـ”دياثة”، لاعتبار البعض أن ما يفعله الفيشاوي منافِ لعادات بلده وتقاليدها، وأنه يستفز الجمهور بجسد زوجته، وبإطلالاتها المُثيرة.

وعلّق نشطاء قائلين: “إنك تبوس مراتك كل شوي قدام الكاميرات ما بيدل أبداً على كثر مقدار حبك لها”، و”كفاية بقي.. عرفنا إنك بتحبها كده وكده.. وعرفنا إنك بتحب تصورها عريانة.. عرفنا كل حاجة”، و” أحلى ديوث في الدنيا قمر ما شاء الله”، و”بوس بوس يابن المحظوظة بوس”.

جدير بالذكر أن ندى كامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، قد أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد مشاركتها في جميع المهرجانات الفنية، بإطلالات مُثيرة للغاية، بصحبة زوجها، الذي يتعمد تقبيلها في كل مناسبة، أو أي ظهور لهما.