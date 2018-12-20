المخرج الأمريكي جورج لوكاس يتربع على عرش أغنى المشاهير

تربع المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس على قائمة الأثرياء المشاهير للسنة الثانية على التوالي، حسب التصنيف الذي نشرته مجلة “فوربيس”.

ورغم تراجع ثروته من 5.5 العام الماضي إلى 5.4 مليار دولار في 2018، تمكن من الحفاظ على مكانته، والتفوق على المخرج ستيفان سبيلبرغ الذي يمتلك 3.7 مليار دولار، والإعلامية الشهيرة اوبرا وينفري التي تقدر ثروتها بـ2.8 مليار دولار.

واحتل مايكل جوردن المرتبة الرابعة بـ 1.7 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار عن السنة الماضية.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب “كايلي جينر” أخت كيم كارديشيان التي لم يتجاوز سنها الـ21 وتقدر ثروتها بـ900 مليون دولار، تمكنت من جمعها خلال 3 سنوات فقط لازدهار شركتها الخاصة بمواد التجميل.

وولد المخرج والكاتب والمنتج المشهور جورج والتون لوكاس عام 1944 في كاليفورنيا، وكان والداه يعملان في تجارة التجهيزات المكتبية بالتجزئة ويملكان مزرعة للجوز في كاليفورنيا.

كان شغفه الأول سباق السيارات والدراجات لكنه تعرض لحادث أبعده عنهما لفترة.

عشق السينما وحظي باهتمام المخرج فرانسيس فورد كوبولا الذي احتضنه فنيًا، وأخرج أول افلامه (اميريكان غرافيتي) عام 1973، فحصل على ترشيح للأوسكار لجائزة أقل الأفلام تكلفة إنتاجية.

ولجورج لوكاس عدة نجاحات فنية، خصوصًا بعد تمكنه من التقنيات والخدع البصرية، لكن أبرزها كان مع سلسلة أفلام الخيال العلمي (حربب النجوم) التي انطلقت منذ 1977 وحققت أرباحا خيالية ما تزال تتصدر إيرادات السينما حتى الآن .

من أهم صفقاته التجارية، بيع شركة الإنتاج الخاصة به “لوكاس فيلم” للعملاق “ديزني” سنة 2012 مقابل 4.1 مليار دولار.