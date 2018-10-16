رئيس أوغندا يحرج كيم كاردشيان.. ماذا قال؟ (صور)

تسبب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بحرج بالغ لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، خلال زيارتها رفقة زوجها وابنتها لأوغندا ضمن جولة أفريقية.
موسيفيني فاجأ كاردشيان بسؤال غير متوقع، بعد أن أخبرته بأنها مضطرة للمغادرة مبكرًا بسبب رغبتها في العودة للعمل، مستفسرًا عن طبيعة عملها، لتجيب النجمة الأمريكية بأدب شديد أن “لديها برنامجًا تلفزيونيًا مع أخواتها وعائلاتها، وإنهم جميعًا ينتظرون عودتها”.
وقد علقت مجلة “كوزموبوليتان” على الموقف بالتساؤل: “لماذا اجتمع الرئيس بها إذا لم يكن يعلم وظيفتها؟ هل تم اختيارهما عشوائيًا أم أنه كان يعلم وظيفة كاني كمغني راب، ولكنه لم يكن لديه أي فكرة عن شهرة كيم التي قد تتجاوز شهرة زوجها؟”.
ويبدو أن الرئيس موسيفيني لم يكن لديه أدنى فكرة عن طبيعة عمل “كيم”، الأمر الذي أشارت مجلة “كوزموبوليتان” إلى أنه مشترك بين الرئيس الأوغندي وبعض الأمريكيين.
وبعد الاجتماع نشر الرئيس موسيفيني تغريدة على “تويتر” واصفًا ضيفيه بـ”نجوم ترفيه”.
I welcome American entertainment stars Kanye West and @KimKardashian to Uganda. I held fruitful discussions with the duo on how to promote Uganda's tourism and the arts. I thank Kanye for the gift of white sneakers. Enjoy your time in Uganda. It is the true Pearl of Africa. pic.twitter.com/BO0iD0sFCP
— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 15, 2018