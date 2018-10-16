رئيس أوغندا يحرج كيم كاردشيان.. ماذا قال؟ (صور)

تسبب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بحرج بالغ لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، خلال زيارتها رفقة زوجها وابنتها لأوغندا ضمن جولة أفريقية.

موسيفيني فاجأ كاردشيان بسؤال غير متوقع، بعد أن أخبرته بأنها مضطرة للمغادرة مبكرًا بسبب رغبتها في العودة للعمل، مستفسرًا عن طبيعة عملها، لتجيب النجمة الأمريكية بأدب شديد أن “لديها برنامجًا تلفزيونيًا مع أخواتها وعائلاتها، وإنهم جميعًا ينتظرون عودتها”.

وقد علقت مجلة “كوزموبوليتان” على الموقف بالتساؤل: “لماذا اجتمع الرئيس بها إذا لم يكن يعلم وظيفتها؟ هل تم اختيارهما عشوائيًا أم أنه كان يعلم وظيفة كاني كمغني راب، ولكنه لم يكن لديه أي فكرة عن شهرة كيم التي قد تتجاوز شهرة زوجها؟”.