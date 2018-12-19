الفنان الإماراتي أحمد خميس نادم على “اللوك” الجديد (فيديو)

عبر الفنان الإماراتي أحمد خميس عن ندمه على مظهره “الجديد”، بعد أن صبغ شعره باللون البلاتيني.

ورغم حماسه في البداية بعد أن قام بصبغ شعره ونشر الصورة على حسابه في “انستغرام”، معبرًا عن فرحته: “أخيرًا صبغت اللون اللي أباه من زمان، لكن شو تحسون أخليه ولا أتقرع؟”.

لكنه عاد وتشكك في كونه اتخذ الرأي الصائب، إذ علق في مقطع فيديو على حساب يعود لزوجته الفنانة مشاعل الشحي في “سناب شات”: “شو رايج بي؟ (..) ياخي ما حبيت سوالف اللي عالجوانب، لا أحس السوالف مادري، هذا الستايل اللي سويتا، حاس إن مثل الأشخاص اللي .. بس هذا أول ومدري آخر مرة أسويها يعني”.

وحاولت مشاعل إقناعه أن مظهره لائق عليه: “لا القصة ولا اللبس ولا أي مظهر خارجي، رح يبين أخلاقك من الداخل شو”.

وكانت مشاعل الشحي تلقت انتقادات عقب ظهورها في الصورة مع زوجها أحمد، بسبب خروج مقدمة شعرها من الحجاب، إذ دافعت لاحقًا عن نفسها، مبينة “أن لها الحرية الكاملة في وضع الحجاب بالطريقة التي تناسبها”.