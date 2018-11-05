بعد لفظ غير لائق له.. مشاعل الشحي تعتذر لزوجها أحمد خميس (فيديو)‎

اعتذرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي لزوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، عن ما صدر منها من إساءة في حقه أثناء إجرائهما لحوار إذاعي على الهواء، إذ إنها قالت له “جب اخرس”.

وقالت الشحي عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق سناب شات، “أول شيء انا بعتذر منك اني قلتلك جب حتى لو إنت غلطان الغلط مني..أنا كنت معصبة”.

وتابعت :”صح أنكم قاعدين في زاوية واحدة، لكن لاتشوفون الموضوع من زاوية واحدة شوفوا من كل الزوايا”.

وسريعًا ما رد عليها زوجها، قائلًا:”أن الغلطة اللي غلطوها أهم شافوا لقطة غير مكتملة.. وأنا مستحيل أزعل منك..ومشاعل لو قالتلي تجب أنا متقبلها منها.. وبعدين يقولون إني ما عندي شخصية ..لا أنا أدري عنها وأعرف قصدها”.

وأعربت الشحي عن انزاعجها الشديد من نقد الإعلامية الكويتية مي العيدان لهما، قائلة: “أنا وأحمد والله بنتقبل النقد، وكل شيء بس ما أبلع اللي يتكلم ويسوي حالوا أحسن منّا”.

وكانت هاجمت الإعلامية مي العيدان مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، وقالت العيدان:”في مقولة اشتهرت من كام سنة، وهي ألّا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. وأنا بقول لا تجعلوا من قليلي الأدب مشاهير”.