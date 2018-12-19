الكويت.. عبودكا يسخر من إصدار أمر من النيابة ضده ويرفض الاعتذار (فيديو)

سخر نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا“، من صدور أمر من النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية حديثه عن “علاقات النساء بالرجال”، والذي اعتبر كثيرون أنه “طعن في الأعراض”.

واكتفى عبودكا عبر حسابه في “سناب شات” بنشر مقطع من فيلم لعادل إمام، يسخر فيه من “الضجة التي أثيرت بسبب تصريحاته”.

ولم يدخل عبودكا في أي تفاصيل بشأن استدعائه من قبل النيابة، وفيما إذا كانت المشكلة قد حلت أم أنها ستستمر عبر القضاء.

كما ظهر أيضًا برفقة الإعلامي مشاري بويابس، الذي نشر بدوره مقطع الفيديو على حسابه في “سناب شات”، مدافعًا من خلاله عن عبودكا، وقال: “ليش مزعل الناس؟ الريال شنو قصده كلكم مريتو بفترة مراهقة، كلكم مريتو بفترة مراهقة، للي تحب لها ساحر اللي حبت مطرب، هذا يعني قصده، الحين انتم المجتمع ال.. كيفكم”.

ولكن عبودكا أصر أنه لم يقصد شيئًا مسيئًا في كلامه، مؤكدًا أنه لن يعتذر “طالما أنه لم يسئ بشيء”، مبررًا أن “المجتمع يثير البلبلة حين يكون الكلام صادقًا بحقه”: “لا مو سالفة اسف، انا ان قلت شي غلط اقول اسف، دايما المجتمع اللي قلتله الكلام الصدجي يتعور”.

وكان “عبودكا” قد ظهر في مقطع فيديو سابق تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “لا يوجد فتاة مغلفة لم تر رجلًا أو تعرف أحدًا قبل الزواج”، مضيفًا في حديثه المثير للجدل: “حتى أمك قد تكون مرت بموقف مع شخص ما قبل الزواج”.

@lawyerdweem #عبودكا_يطعن_بأمهاتنا

نتمني رفع قضية علي التافة

ليكون عبرة لغيره pic.twitter.com/oIpGnnL48c — عـبداللـه منصور الـعجمي (@abdullahalajmiO) December 16, 2018

وفتحت وجهة نظر “عبودكا” نيران الغضب تجاهه، وسط مطالبات بتدخل قانوني ورفع قضية ضده بسبب ما اعتبروه “الطعن في الأعراض وقذف المحصنات”، وذلك عقب حملة إلكترونية عبر تويتر تحت وسم #عبودكا_يطعن_بامهاتنا واحتلَ الصدارة خلال ساعات قليلة.

وما لبث أن تفاعل محامون ومحاميات مع الحملة، حيث أعلنوا عزمهم على مقاضاة عبودكا، وتم تقديم شكوى ضده، انتهت بإصدار أمر من النيابة بضبطه وإحضاره.