أسرة حسن كامي تتهم محاميه بإجباره على بيع ممتلكاته.. والمحامي: أوراقي سليمة (فيديو)

اتهمت أسرة الفنان المصري الراحل حسن كامي والذي وافته المنية الجمعة الماضي أثر أزمة صحية مفاجئة، محاميه باستغلال شيخوخته وإجباره على توقيع عقد بيع فيلته والتي تقدر بـ17 مليون جنيه ومكتبته التي تحتوي على مئات الكتب الحيوية التي تسعى الحكومة المصرية لضمها للمنفعة العامة من خلال التواصل مع أسرته للتنازل عنها.

تلك التهم لم ينكرها محاميه والذي يدعى عمرو رمضان، وقال إن موكله باع له الفيلا والمكتبة بعقد رسمي وموثق في الشهر العقاري ليقلب جميع الحسابات والموازين، إلا أن أسرة الفنان الراحل تعهدت بعدم التفريط في حقهم واتهامه بالسرقة والنصب واستغلال تقدم موكله في العمر.

وحرر ضباط قسم شرطة قصر النيل، الاثنين، بلاغا لأسرة الفنان الراحل حسن كامى، حمل رقم ٨٠٥٦ إدارى قسم شرطة قصر النيل، ضد عمرو رمضان محامى الفنان الراحل، واتهموه بالاستيلاء على مكتبة «المستشرق» التي يملكها كامي، الذي تفاجئوا بمنعهم من دخولها من قبل محاميه الذي أدعى شراءها.

وبحسب البلاغ المقدم، فإن الأسرة اتهمت محاميه بالاستيلاء على ممتلكات كاملة وهي عبارة عن فيلا بطريق المنصورية وثلاث سيارات فاخرة، ومكتبة «المستشرق» بمنقطة وسط القاهرة وتحتوى على مخطوطات وكتب تراثية دون سند قانوني.

وقال محامي الفنان الراحل « عمرو رمضان» في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون أى” والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، أن المكتبة تعتبر ملكية خاصة به بعد أن اشتراها بعقد رسمي، ومن حقه منع أى شخص من دخولها أو تصويرها.

وأدعى “رمضان، أنه الفنان الراحل لا يمتلك إلا 1% فقط من إيرادات المكتبة، لأنه يملكها في الحقيق، لافتا إلى أنه اشترى الفيلا في عام 2015، كاشفا أن المكتبة يملكها شركاء كثيرون وليس ملكا لـ«كامي»، مؤكدا أن الفنان الراحل كان يديرها فقط، ثم اشتراها هو نهائيا منذ 11 شهرا.

إلا أن محامية شقيقة الفنان الراحل حسن كامى، وتدعى منى أحمد، اتهمت محاميه باستغلال شيخوخته واصطحبه بمساعدة سائقه الخاص وأجبروه على بيع كل ممتلكاته فى الشهر العقارى.

وتساءلت أيضا في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» هل يعقل أن شخص فى سن الـ81 عاما يبيع الفيلا الخاصة به التى تبلغ 17 مليون جنيه ومكتبته.

وأشارت إلى أن عمرو رمضان، محامى أسرة الفنان الراحل بدأ عمله مع الفنان الراحل إلا في 2018 ولم يحصل على توكيلات إلا في بداية العام الجاري، مستنكرة شراءه كل هذه الممتلكات في وقت قصير جدا.

ورحل الفنان حسن كامي عن عالمنا الجمعة الماضي أثر زمة صحية مفاجئة.