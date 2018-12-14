مصر.. نجوم الفن يودعون الراحل حسن كامي بكلمات مؤثرة

ودع نجوم الوسط الفني والمشاهير الفنان المصري حسن كامي، الذي غيبه الموت اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة، بكلمات مؤثرة متذكرين مواقف وأعمالًا جمعتهم به، وسط حالة من الحزن خيمت على أغلب حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشيّعت جنازة الفنان الراحل من مسجد السيدة نفسية في العاصمة المصرية القاهرة، وسط غياب نجوم الفن الذين اكتفوا بوداعه عبر السوشال ميديا.

وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، نعته ببيان رسمي نشر عبر حساب الوزارة على “فيسبوك”، قائلة إن “الفنون الجادة فقدت أحد علاماتها البارزة”. وأشارت إلى أن “أعمال الراحل سواء في فن الغناء الأوبرالي أو الدراما تشكل جزءًا من كنوز الإبداع المصري بما تحمله من قيم نبيلة ومعانٍ سامية”.

وزير الثقافة تنعى العالمى القدير حسن كامىنعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية‎ on Thursday, December 13, 2018

وعلى موقع “تويتر”، ودعه الفنان تامر عبدالمعنم قائلًا: “حسن كامي، إلى رحمة الله أيها الفنان الخلوق المحترم ابن الناس اللي في زمن ندر فيه تواجدهم”.

#حسن_كامي الي رحمة الله أيها الفنان الخلوق المحترم ابن الناس اللي في زمن ندر فيه تواجدهم — تامر عبد المنعم (@tamermoneim) December 14, 2018

كما نعاه الفنان المصري “خالد الصاوي” في رسالة مطولة عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قال فيها: “وفاة الفنان حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي مصري ولد في 2 نوفمبر 1936، درس بمدارس الجيزويت، مغني سوپرانو مصري، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، دراسات أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، أكاديمية الفنون، دراسات عليا في إيطاليا مغني أوبرا.. دعواتكم بالرحمة”.

انا لله و انا اليه راجعون وفاة الفنان #حسن_كامي ممثل ومطرب أوبرالى مصري ولد في 2 نوفمبر 1936 درس بمدارس الجيزويت. مغني… Posted by ‎KHALED ELSAWY خالد الصاوي‎ on Friday, December 14, 2018

ونعته الفنانة المصرية “ندى بسيوني”، عبر حسابها الشخصي “تويتر”، قائلة: “في جنة الخلد الجميل ذو الوجه البشوش دائمًا، حسن كامي، تعاملت معه عن قرب في مسلسل (ضبط وإحضار) كان إنسانًا راقيًا دمث الخلق، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته”.

في جنة الخلد الجميل ذو الوجه البشوش دائما #حسن_كامي ، تعاملت معه عن قرب في مسلسل ضبط واحضار كان إنسانا راقيا دمث الخلق .

رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته . — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) December 14, 2018

ونعاه نجم مسرح مصر، محمد أسامة “أوس أوس” عبر “إنستغرام” قائلًا: “أستاذ حسن كامى كان بالنسبالي مثالًا للوفاء والإخلاص لبيته ومراته، وتعب كتير أوووي من غيرهم، وكان مستني اليوم ده، يا رب يجمعك بيهم على خير وتكون دلوقتي معاهم ومبسوط الله يرحمك يا راجل يا جميل ويجعل مثواك الجنة”.

كما نعاه أيضًا، الفنان المصري “محمد رجب” عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلًا: “إنا لله وإن إليه راجعون.. والفنان العالمي حسن كامي في ذمة الله”.

واشتهر الراحل بأدواره الشخصية الثرية، كما أنه كان فنانًا موسيقيًا عالميًا، صدح صوته على مسارح أبرز دول العالم.