مصر.. نجوم الفن يودعون الراحل حسن كامي بكلمات مؤثرة

استاذ حسن كامى كان بالنسبالى مثال للوفاء والاخلاص لبيته ومراته وتعب كتير اوووى من غيرهم وكان مستنى اليوم ده يارب يجمعك بيهم على خير وتكون دلوقتى معاهم ومبسوط الله يرحمك ياراجل ياجميل ويجعل مثواك الجنه ❤️