بغياب النجوم.. تشييع جثمان الفنان المصري حسن كامي لمثواه الأخير (صور)

شيّع العشرات جثمان الفنان المصري الراحل حسن كامي، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور العديد من أقربائه وغياب ملحوظ لنجوم بارزين.

وحرص على الحضور عدد قليل من نجوم الفن، هم الفنان بسام رجب، والفنان شريف خير الله، ومن المنتظر دفن الجثمان في مدافن اللاتين بجوار ابنه شريف وزوجته نجوى.

وكان الفنان الأوبرالي، قد رحل عن عالمنا، فجر اليوم الجمعة؛ بعد أزمة صحية طارئة في منزله، عن عمر ناهز 82 عامًا.

يُذكر أن آخر أعمال حسن كامي، كان مسلسل “قلبي معي”عام 2017، وشارك في بطولته: ميساء مغربي، محمود بوشهري، ديمة الجندي، وآخرون، حيث ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.