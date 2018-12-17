الفنان السعودي فايز المالكي: “داوود الشريان أكل حقي والموضوع في القضاء” (فيديو)

كشف الفنان السعودي فايز المالكي خلال استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لم يتلق أجره عن مسلسل “تشير شات” الذي عرض في رمضان 2018، مؤكدا أنه رفع قضية على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان.

ونفى “المالكي” استلامه أجره، موضّحًا: “ما استلمنا شي أصلا، ولا خمسين بالمية ولا شي، مسؤول هيئة الاذاعة والتلفزيون الاستاذ داوود الشريان الله يهديه فجأة كذا من 12 مليون قلي بعطيكم مليون، وين حبيبنا، مسلسل مكلف 7 و 8مليون تقول موضوع عام، وفيه الان محاماة واذا النا حق مناخذه انشا الله”.

وكان الفنان فايز انتقد من يتَّهمه بـ”تمثيل الإنسانية وعمل الخير”، كاشفًا السبب وراء نشر صوره خلال قيامه بأعمال خيرية.

وعن سبب إعلانه عن الحالات الإنسانية أضاف الفنان قائلًا:”خرجت بالحالات الإنسانية من الخفاء إلى العلن، بعد أن كثرت الحالات، وصار الطلب أكثر من العرض، وصرت فورَ أن أعلن عن حالة على تويتر أجد من يتكفل بها من أهل الخير في ساعات”.