كيف ردَّ الفنان فايز المالكي على اتهامه بـ”تمثيل عمل الخير”؟ (فيديو)

انتقد الفنان السعودي فايز المالكي، الأصوات التي تتهمه بـ”تمثيل الإنسانية وعمل الخير”، كاشفًا السبب وراء نشر صوره خلال قيامه بأعمال خيرية.

وقال المالكي، خلال استضافته على قناة “خليجية”، ردًا على من يتهمه بتمثيل حب الإنسانية وعمل الخير، إن “من ينافق يمكن أن ينافق يومًا أو يومين، وليس كل هذا العمر.. ومن رحمة الله عليّ أنني مستمر في هذا المجال منذ سنين”.

وعن سبب إعلانه الحالات الإنسانية أضاف الفنان قائلًا:”خرجت بالحالات الإنسانية من الخفاء إلى العلن، بعد أن كثرت الحالات، وصار الطلب أكثر من العرض، وصرت بمجرد أن أعلن عن حالة على تويتر أجد من يتكفل بها من أهل الخير في ساعات”

وأشار المالكي إلى أن العمل الإنساني لا يحتاج إلى “بهرجة”، ولا الحصول على شهادة، أو غطاء اجتماعي كأن يكون الشخص “ابن شيخ”، ولا يحتاج لامتلاك أموال طائلة في البنوك، معتبرًا أن “العمل الخيري يحتاج فقط إلى إنسان لديه قلب يحسّ بالآخرين” بحسب تعبيره.