نانسي عجرم تحرج فتاة أرادت التقاط صورة معها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر على إنستغرام، رفض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كانت برفقه عائلتها في بيروت، طلب فتاة أرادت التقاط صورة معها.

وأثار المقطع استياء بعض المعلقين، الذي يرون أن الفنان مِلك لجمهوره، في حين برر البعض لعجرم فعلتها، بقولهم إن من حق الفنان قضاء وقت خاص للعائلة بعيدًا عن المعجبين.

وعلق حساب “شرطة المشاهير” على المقطع “هي الست نانسي عجرم ببيروت عم تتمشى هي وزوجها وأولادها، قربت صبية حتى تتصور معها، قالتلها ما بدي ومش وقتها وكسفتها ؟؟؟؟ يلا هلق قولوا لأنها حامل وأعطوها أعذار!! الفنان للناس ووقتو للناس أو يقعد ببيتو وما يكون فنان ونقطة”.