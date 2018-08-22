ماذا قالت نانسي عجرم عن أزمة “المثليين” في حفلها بالسويد؟

بعد فترة من الصمت، ردت الفنانة نانسي عجرم على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب حفلها الذي أقيم في السويد مؤخرًا، بسبب أعلام المثليين.

وقالت عجرم عبر سلسلة تغريدات على صفحتها الشخصية بموقع تويتر، “بعد الضجة التي أثيرت حول حفلي في السويد وما رافقه من اتهامات، يهمني توضيح نقطة أساسية جدًا، وهي أنني وإدارة أعمالي لا علاقة لنا على الإطلاق بموضوع أعلام المثليين، وأن إزالة الأعلام تم بقرار من منظم الحفل وليس منا أبدًا”.

بعد الضجة التي أثيرت حول حفلي في السويد وما رافقه من اتهامات، يهمني توضيح نقطة أساسية جدا وهي أنني وإدارة أعمالي لا علاقة لنا على الإطلاق بموضوع أعلام المثليين وأن إزالة الأعلام تم بقرار من منظم الحفل وليس منا أبدا (١) — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2018

وأضافت نانسي، “يهمني أيضًا أن أوضح لمرة واحدة وأخيرة أنني أحترم خيارات جميع الناس من دون أي تفرقة وتمييز، ولم أكن يومًا في موقع الإدانة أو الأحكام المسبقة لأي كان، خصوصًا أن الحياة الشخصية أمر يتعلق بالإنسان نفسه ولا علاقة لأحد به، وواجبنا أن نحترم ذلك”.

ويهمني أيضا أن أوضح لمرة واحدة وأخيرة أنني أحترم خيارات جميع الناس من دون أي تفرقة وتمييز، ولم أكن يوما في موقع الإدانة أو الأحكام المسبقة لأي كان، خصوصا أن الحياة الشخصية أمر يتعلق بالإنسان نفسه ولا علاقة لأحد به، وواجبنا أن نحترم ذلك (٢) — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2018

وتابعت النجمة اللبنانية “آسفة لأن يأخذ الموضوع هذا الحيز الكبير من الاهتمام لأنه أثر على بعض أصدقائي المقربين أيضًا، وكل الهدف منه تصويري أنني في مواجهة مجموعة من الناس، أحب الجميع وأحترم الجميع وأكثر من ذلك لن أقول في هذا الموضوع وشكرًا”.

آسفة لأن يأخذ الموضوع هذا الحيز الكبير من الاهتمام لأنه أثر على بعض أصدقائي المقربين أيضا، وكل الهدف منه كان تصويري أنني في مواجهة مجموعة من الناس. أحب الجميع وأحترم الجميع وأكثر من ذلك لن أقول في هذا الموضوع وشكرا (٣) — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 22, 2018

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أخبارًا تفيد بأن نانسي منعت دخول أعلام المثليين إلى حفلها، على الرغم من أن الحفل جاء وسط احتفالات “أسبوع الفخر”، وهو أسبوع تقام فيه أكبر احتفالات داعمة للمثليين جنسيًا.