نانسي عجرم: كليب هذه الأغنية “sexy” (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها تحب التنوع في أعمالها الغنائية، موضحة أن هناك بعض الأعمال التى قدمتها يغلب عليها طابع الإثارة الجنسية، مثل كليب أغنية “ماتيجي هنا” الذي قالت إنه “Sexy”.

وأبدت عجرم خلال حوار تلفزيوني سعادتها بتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي من حيث عدد المتابعات والمشاهدات من قبل جمهورها، موضحة أن تقدم مواطنتها إليسا عليها في “تويتر” فقط لا يزعجها.

وأضافت أنها تعشق المنافسة الشريفة مع زملائها فيما يتعلق بالتفوق على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يكون دافعًا لها لتقديم أعمال أفضل، والتفوق في المستقبل.

وتحدثت عن سبب عدم خوضها للانتخابات النيابية، قائلة إنها فنانة ولا تعرف الدخول في اللعبة السياسية، لأنها شخص صريح وهذا لن ينفع مع السياسة، لافتة إلى أنها تقدم نظرتها للبنان من خلال فنها.