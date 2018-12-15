محمد إمام ينجو من حادث خطير خلال تصوير “لص بغداد” (صورة)

تعرض الفنان المصري محمد إمام لحادث وصف بأنه “خطير”، وذلك أثناء تصويره مشاهد فيلمه الجديد “لص بغداد”.

وكتب مشرف الصفحة الرسمية لمحمد إمام على موقع “فيسبوك” يقول: “ألف سلامة على النجم محمد إمام، نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد”.

وتحدث مشرف الصفحة عن الحالة الصحية لمحمد إمام، قائلًا: “هو بيطمن جمهوره إنه بخير، وحالته مستقرة الحمد لله”.

وكان الفنان الشاب محمد إمام أعلن انضمام الفنانة ياسمين رئيس لبطولة الفيلم، مضيفًا أن هناك بطولة نسائية أخرى ستكون مفاجأة.

يذكر أن فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.