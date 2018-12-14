مرصع بماء الذهب.. شاهد قبر الفنان المصري حسن كامي (صور)

تميز قبر الفنان المصري الراحل حسن كامي، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة بالفخامة، إذ بدا “ملكيًا”، ومرصعًا بماء الذهب، ولوحظ داخله وجود “صالون” من النوع الفخم، لاستقبال الزوار.

وكان حسن كامي، قد أوصى بعدم إقامة عزاء خاص له، حيث تلقى المشيعون لجنازته، العزاء في مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وحضر الجنازة الفنان بسام رجب والفنان شريف خيرالله، وقد حرص على التواجد مع وزيرة الثقافة في العزاء، كل من الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمي جابر البلتاجي، وعدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.

وكان الفنان الأوبرالي قد رحل عن عالمنا فجر الجمعة، بعد أزمة صحية طارئة في منزله، عن عمر ناهز 82 عامًا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل حسن كامي كان مسلسل “قلبي معي”عام 2017، حيث ظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.