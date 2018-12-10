راغب علامة يطالب بإسقاط الحصانة عن النائب حكمت الديب

شن الفنان اللبناني راغب علامة هجومًا عنيفًا على النائب البرلماني حكمت ديب، بعد مطالبته بقطع رأسه؛ اعتراضًا على أغنيته السياسية الجديدة “طار البلد”، ووصفَه علامة بأنه “نائب فاشل” لم يقدم أي شيء لوطنه إلا التهديد والوعيد.

وأكد راغب – في مقابلة ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”- أن النائب تخيل أنه “لقمة سائغة” وأن الشعب اللبناني سيصمت على الهجوم عليه، موضحًا أن أعضاء التيار الوطني الحر الذي ينتمي اليه رفضوا تصريحاته.

وشدد النجم اللبناني على أن المطلب الوحيد له حاليًا وللشعب اللبناني كله، هو رفع الحصانة عن حكمت الديب والتحقيق معه للتأكد من أن تصريحاته حقيقية أم مجرد تهديدات.

وأوضح أن أغنيته “طار البلد” لم تتهم أي طرف سياسي محدد بالتسبب في سوء أوضاع لبنان، إنما اتهمت الجميع بعدم الحفاظ على البلاد والتسبب في انهيار اجتماعي وصحي وبيئي وسياسي، بسبب الخلافات السياسية وعناد السياسيين.

وقال إن أغنيته حققت “صدى نوويًّا” لأنها كانت مثل الماء التي نزلت على أرض عطشى، مؤكدًا أنه دائم التحدث مع أصدقائه من النواب والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء سعد الحريري عن مشاكل لبنان وطرق حلها، ويقوم بتوصيل رأي الشارع لهم بشكل شخصي وليس فقط من خلال الأغاني.