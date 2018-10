شاهد كيف أوقف نجل راغب علامة والدته عن الرقص (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @khaledralama @raghebalama شاهد كيف أوقف نجل راغب علامة والدته عن الرقص . . أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن إعجابه الشديد بموقف نجله خالد تجاه والدته وغيرته عليها، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام". وأظهر المقطع الذي نشره راغب زوجته جيهان علامة وهي ترقص على أغنية "اللي باعنا" لزوجها السوبر ستار في إحدى السهرات الخاصة، وسط تشجيع من كل الضيوف. لكن يبدو أن نجلها خالد لم يرق له هذا الأمر، وتدخل سريعًا لمنع والدته من الاستمرار في الرقص، وذلك عن طريق احتضانها وإبعادها. الموقف أثار إعجاب النجم اللبناني، الذي دخل في نوبة من الضحك إزاء ما فعله نجله مع والدته، مقدمًا له التحية أمام الجميع تعبيرًا عن إعجابه بموقفه الرجولي.