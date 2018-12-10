تبرير المدون الكويتي عبودكا لفيديو فاضح له يثير السخرية (فيديو)

أثار نجم السوشيال ميديا الكويتي عبدالله الجاسر المعروف إعلاميًّا بـ”عبودكا” سخرية عارمة بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول وقد كشف عن “عورته”.

ونشر “عبودكا” عبر حسابه في موقع “سناب شات” مقطع فيديو وهو يقوم بالطهو، ويشرح لصديقه الطريقة.

وكان عبودكا يرتدي الشورت، ولكن أثناء حديثه ظهرت “عورة” عبودكا؛ ما فتح شهيّة رواد مواقع التواصل على السخرية.

عبودكا مسوي لها ليزر ???????????????????? — MA. (@0uuu_) December 9, 2018

عبودكا يعني معقوله ما شاف???? — د.م.بـدور⚖️???????? (@b_alsharhan) December 9, 2018

حاولت اكلم عبودكا واقوله غط مكوتك بس ماش الرجال مشغول ???? — Abdulmalik (@Abdulmalik_x4) December 9, 2018

ويبدو أن “سوء الفهم” دفع نجم المواقع عبودكا لإيضاح الالتباس الذي حصل عبر مقطع وثقه، مبيّنًا أنه كان يرتدي سروالًا وردي اللون قريب من لون الجلد، وهو ما دفع العديد للاعتقاد أنه لا يرتدي شيئًا.

ولكن مع ذلك، لم يشفع توضيح عبودكا له؛ إذ إن لون السروال أثار سخرية جديدة.

عبودكا حرام لابس بوكسر وردي هههههه انزين جان لبست اغمج — ????❤️????‍♀️ (@ilove__8) December 9, 2018

روح مسابقة عبودكا يمكن دافن بوكسر ???? — ALI CA . (@kdd95_) June 16, 2017

يا جماعة ترا عبودكا لابس بوكسر والله بس اهو لونه جذي مو اللي تفكرون فيه … إن بعض الظن آثم — علي????????. (@the33lli) December 9, 2018

يذكر أن نجم مواقع التواصل “عبودكا” سبق أن أثار جدلًا عقب مقطع فيديو له شتم فيه أشخاصًا بعد هجومهم عليه بسبب فيديو لموت كلبه، ليتم اتّهامه لاحقًا بالإساءة للشعب الكويتي وحجزه على ذمة القضية.