تبرير المدون الكويتي عبودكا لفيديو فاضح له يثير السخرية (فيديو)

تبرير المدون الكويتي عبودكا لفيديو فاضح له يثير السخرية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثار نجم السوشيال ميديا الكويتي عبدالله الجاسر المعروف إعلاميًّا بـ”عبودكا” سخرية عارمة بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول وقد كشف عن “عورته”.

ونشر “عبودكا” عبر حسابه في موقع “سناب شات” مقطع فيديو وهو يقوم بالطهو، ويشرح لصديقه الطريقة.

وكان عبودكا يرتدي الشورت، ولكن أثناء حديثه ظهرت “عورة” عبودكا؛ ما فتح شهيّة رواد مواقع التواصل على السخرية.

ويبدو أن “سوء الفهم” دفع نجم المواقع عبودكا لإيضاح الالتباس الذي حصل عبر مقطع وثقه، مبيّنًا أنه كان يرتدي سروالًا وردي اللون قريب من لون الجلد، وهو ما دفع العديد للاعتقاد أنه لا يرتدي شيئًا.

ولكن مع ذلك، لم يشفع توضيح عبودكا له؛ إذ إن لون السروال أثار سخرية جديدة.

يذكر أن نجم مواقع التواصل “عبودكا” سبق أن أثار جدلًا عقب مقطع فيديو له شتم فيه أشخاصًا بعد هجومهم عليه بسبب فيديو لموت كلبه، ليتم اتّهامه لاحقًا بالإساءة للشعب الكويتي وحجزه على ذمة القضية.

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