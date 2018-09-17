بالفيديو.. “عبودكا” يرد بعد صدور حكم بتغريمه بسبب نشره مقاطع “مخلة بالآداب”

قضت محكمة الجنح في الكويت بتغريم نجم السوشال ميديا عبدالله الجاسر الشهير بـ”عبودكا” مبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار) عن تهمَتي “نشر فيديو مخل بالآداب” و”نشر فيديو خادش للحياء”، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت مصادر أن الحكم جاء بعد تطاول “عبودكا” على الشعب الكويتي، وفي تهمة أخرى تتعلق بإساءة استخدام الهاتف.

وكان الادعاء أسند إلى عبودكا تهمة نشره مقاطع فيديو عن طريق هاتفه الجوال، مبينًا أنه مقطع فيديو مخل بالآداب العامة إذ قام بتصويره بواسطه هاتفه ويظهر فيه متحدثًا بألفاظ مخلة بالآداب العامة ونشره من خلال حسابه في “سناب شات” ما يتعرض به للغير وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة.

وسخر “عبودكا” من “الشامتين” بعد صدور حكم بتغريمه، إذ خرج معلقًا: “3000 دينار مو لحين ادفعها قلي المحامي، ما فزتوا علي للحين هذا حكم ابتدائي، لازم انتظار حكم نهائي هو آخر واحد اللي يبين إني غلطان، على طول سريع فزتم علي.. خلهم يحكمون حكم نهائي وبعدين”.

وسبق وأن قدمت إدارة الجرائم الالكترونية شكوى للنائب العام ضد “عبودكا” بعد ظهوره في مقطع فيديو، اتهم فيه بالإساءة للشعب الكويتي، إذ هاجم فيه نشطاء انتقدوه، بسبب تعليقه حول موت كلبه الذي قضى غرقًا، وتلفظ بألفاظ نابية للذين شتموه وشتموا عائلته.

وكان “عبودكا” ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن كلبه الذي مات غرقًا وقام بتصويره، ما أثار غضب نشطاء هاجموه، ووصفوه بـ”قاتل الكلاب”، ليظهر بعدها في مقطع آخر معتذرًا عن تصوير كلبه الذي مات.

ولكن استمرار الانتقادات الموجهة ضده، دفعته للانفعال والغضب، فخرج في مقطع آخر انتقد فيه من شتمه بألفاظ نابية، ما تسبب باتهامه من قبل نشطاء بإهانة الشعب الكويتي.

وواجه “عبودكا” اتهامات أيضًا بنشره “الفاحشة” بعد أن تداول ناشطون مقطع فيديو له وهو يتحدث عن جزيرة كبر الكويتية، وما يجري بها من “سلوكيات” لبعض الأفراد: “جزيرة كبر الكويتية.. وش قاعد يصير فيها، ما فيه مشاكل ماحد مأذي حد، همة مرتاحين وتفاهم بينهم وبين الشرطة، العالم طلعوا البحر (..) للي فيه الخير يشغل فلاشر ويشغل أغاني تجيونه الشرطة على طول، مرتاحين مو مأذين أحد، همة وين يروحون؟ السكر وشذي هذا كلها صح؟ وبنات يطلعون بكيني، هذا كله غلط، بس شو نسوي، أدري غلط بس أجواء وش نسوي محد مأذي حد، يعني بعيد ماحد مأزعج حد، روح بعيد بالديرة ماحد يجي صوبك، (..) لكن خلوهم مرتاحين وخلوا الدنيا مرتاحة، وكل شي أوكي، أمورهم طيبة، سكر مكر (..)”.