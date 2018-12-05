روزانا اليامي: لست “مزواجة” والإعلاميات الكويتيات لا يثقن في أنفسهن (فيديو)

قالت الإعلامية السعودية روزانا اليامي إنها تتعرض لحرب سخيفة من قبل بعض الإعلاميات الكويتيات؛ بسبب عدم ثقتهن في أنفسهن وخوفهن من تقديمها لمحتوى جديد ومختلف عنهن.

وأضافت روزانا في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الحرب أصبحت أكثر شراسة لمجرد علمهن بأنها تقدم برنامجًا جديدًا في التلفزيون الكويتي، مشيرة إلى أنه يوجد فرق كبير بين الإعلامية التي تقدم محتوى جيدًا وأخرى تضع الكثير من المكياج على وجهها، وتقدم مسابقات وتوزع الجوائز على الهواء.

ورفضت وصف المرأة السعودية بالمتحررة، معلقة: “المرأة السعودية متفتحة من الدرجة الأولى وقيادية وعظيمة؛ لأنها تحملت صعوبات لم تتحملها امرأة في العالم، تحملت وصبرت وجاهدت، ما كانت تتحمله يعتبر جهادًا في سبيل الله”.

وأعربت اليامي عن استيائها من وصفها بالـ”مزواجة”؛ أي التي تزوجت لأكثر من مرة، موضحة أنها لم يسبق لها الزواج من قبل.

وأكدت الإعلامية السعودية أنه ليس معنى أن يتقدم لها عدد كبير من الرجال ولم يتم الزواج منهم أن يقال عنها هذا.