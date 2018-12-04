المودل شمس العراقية تُطمئن جمهورها عليها بعد غيابها (فيديو)

وجّهت المودل العراقية شمس شكرها لكل من اطمأن عليها، دون أن تكشف عن سبب غيابها أو إن كانت تعرضت لأزمة صحية.

وكتبت شمس تعليقًا نشرته على حسابها في “سناب شات”: “أشكر كل اللي اطمنوا عليّه ع الانستغرام، واللي تواصلو معاي ع الواتساب، واللي انفقدوني باتصال، أحب أطمنكم عني إني بخير وإن شاء الله بوجودكم وإن شاء الله قريبًا راجعتلكم”.

ولاحقًا، نشرت مقطع فيديو يوثق عدد باقات الورد التي وصلتها، وأحد الباقات المرفق معها عبارة “حمدا لله على السلامة”، في دلالة ربما لتعرضها لأزمة صحية عابرة.

واكتفت المودل العراقية بتوجيه الشكر دون تقديم مزيد من التفاصيل عن وضعها، إذ كانت قد توقفت بالفعل عن النشر على حسابها في “انستغرام” منذ أسبوعين على الأقل.