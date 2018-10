إعلامي إماراتي يُكذب المودل العراقية شمس بشأن تبرئتها (فيديو)

View this post on Instagram

من سنابي ارد فيه على #موديل_شمس حول ادعائها بان قضاء #الإمارات العادل أنصفها في إشارة منها إلى البلاغ الذي تقدمت به عليها في رمضان حول واقعة فتح ….. واؤكد فعلا بان قضائنا عادل ولكن لم يقل كلمته بعد وموعدنا في النيابة قريبا حيث ان القضية لم تصل للمحكمة بعد . #صالح_الجسمي #الامارات #الشارقة #العراق #سوشيال_ميديا #فن #استعراض #مشاهير #تبليك_مشاهير #فن_هابط #قضاء #عدل