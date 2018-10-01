إعلامي إماراتي يُكذب المودل العراقية شمس بشأن تبرئتها (فيديو)

نفى الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عبر فيديو في حسابه “سناب شات” ما نشرته المودل العراقية المقيمة في دولة الإمارات، شمس، بشأن إنصافها من قبل القضاء الإماراتي وتبرئتها، بعد رفعه سابقًا دعوى ضدها.

وتوعد “الجسمي”، المودل العراقية، مؤكدًا أن القضية لم تصل المحكمة بعد، وأنه سيواجهها لدى النائب العام، يوم الأربعاء.

وعلق الإعلامي على تصريح شمس: “هذي صاحبة فيديو الصدر التي فتحت صدرها بالشارقة وفضحت الدنيا فيه برمضان، وجالسة تتخقق بسنابها إن القضاء الإماراتي أنصفها، أنصفك مين، أصلًا القضية لسه ما وصلت للمحكمة، يوم الأربعاء موعدنا عند النائب العام في الشارقة لا تتفلسفين وتقعدين تهايطين على الجمهور (..) نعرف أبوي قضاءنا عدل ورح ياخذ حقنا منك”.

يذكر أن الإعلامي صالح الجسمي أعلن في يونيو/حزيران الماضي، عن تقديمه بلاغًا لدى شرطة الشارقة بخصوص مقطع الفيديو الذي نشرته شمس، مطالبًا إياها باحترام قدسية شهر رمضان والالتزام بالعادات والتقاليد لأهل الإمارات، مؤكدًا أنه لا يكترث لاتهامات قد تطاله بالعنصرية لأنه غيور على الأخلاق، وفق قوله.

وكانت شمس قد ظهرت في فيديو خادش للحياء، في أواخر شهر مايو الماضي؛ ما أثار السخط والانتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي.