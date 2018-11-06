سعود الشويعي يكشف تفاصيل مؤلمة عن الحادث الذي فقد فيه ساقه (فيديو)

كشف الفنان الكويتي سعود الشويعي تفاصيل مؤلمة عن الحادث الذي تعرض له وتسبب في فقدان ساقه، موضحًا أنه كان يقوم بتصوير أولى حلقات مسلسله “يوميات سعود” وبعد انتهائه وخروجه من مقر التصوير صدمته سيارة مسرعة.

وقال سعود الشويعي – في مقابلة بقناة “atv” الكويتية– إن السيارة صدمته بقوة لدرجة أنها ألقت به في نهاية الشارع الذي كان يسير في أوله، لافتًا إلى أن السيارة كانت ضخمة وتنتمي لفئة “فورد”.

ولفت الممثل الكويتي الشهير مازحًا إلى أن من صدمه كان يريد أن يتوجه مسرعًا إلى منزله قبل أن يبرد صحن الكنافة الذي تم إعداده له، موضحًا أن الحادث مر عليه 19 عامًا ولكنه مازال يتذكر كل تفاصيله.

وأضاف الشويعي أنهم ظلوا 4 ساعات ونصف بعد تعرضه للحادث يبحثون عن ساقه في كل مكان حتى وجدوها أسفل شقيقه الذي أصيب معه بالحادث، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تفسير منطقي لسبب قطع ساقه إلا أنه قضاء وقدر.