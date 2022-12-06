وفاة كريستي آلي.. شريكة جون ترافولتا "المفضلة"

توفيت ممثلة هوليوود الشهيرة كريستي آلي، عن 71 عاما، بعد حرب قصيرة مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنته عائلتها عبر صفحتها الموثقة في تويتر.

وقال بيان العائلة: "إلى جميع أصدقائنا، نشعر بالحزن لإخباركم بأن والدتنا الاستثنائية قد رحلت بعد حرب مع مرض السرطان، الذي اكتشفت إصابتها به منذ فترة قصيرة. لقد حاولت المقاومة بمساعدة العائلة، لكنها تركتنا. وتماما كما كانت رائعة على الشاشة، كانت أمّا وجدة أكثر من رائعة".

وأضافوا: "نود أن نشكر فريق الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على حالتها. ونشكركم على صلواتكم، ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الصعب".

من جانبه، عبر النجم الأمريكي جون ترافولتا عن حزنه لرحيل شريكته بالمسلسل الشهير Look Who’s Talking، بمنشور على إنستغرام، فقال: "علاقتي بكريستي كانت من أكثر العلاقات تميزا. أحبك كريستي. أعرف أننا سنلتقي مرة أخرى".