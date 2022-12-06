وفاة كريستي آلي.. شريكة جون ترافولتا "المفضلة"
توفيت ممثلة هوليوود الشهيرة كريستي آلي، عن 71 عاما، بعد حرب قصيرة مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنته عائلتها عبر صفحتها الموثقة في تويتر.
وقال بيان العائلة: "إلى جميع أصدقائنا، نشعر بالحزن لإخباركم بأن والدتنا الاستثنائية قد رحلت بعد حرب مع مرض السرطان، الذي اكتشفت إصابتها به منذ فترة قصيرة. لقد حاولت المقاومة بمساعدة العائلة، لكنها تركتنا. وتماما كما كانت رائعة على الشاشة، كانت أمّا وجدة أكثر من رائعة".
وأضافوا: "نود أن نشكر فريق الأطباء والممرضين الذين أشرفوا على حالتها. ونشكركم على صلواتكم، ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الصعب".
من جانبه، عبر النجم الأمريكي جون ترافولتا عن حزنه لرحيل شريكته بالمسلسل الشهير Look Who’s Talking، بمنشور على إنستغرام، فقال: "علاقتي بكريستي كانت من أكثر العلاقات تميزا. أحبك كريستي. أعرف أننا سنلتقي مرة أخرى".
كوميدية وخفيفة ظل
صنعت كريستي لنفسها اسما في هوليوود، بعد أن لعبت دور "ريبيكا هاوفي" في مسلسل Cheers، إذ حصلت من خلاله على جائزتي إيمي وغولدن غلوب.
لاحقا صورت كريستي العديد من الأدوار الشهيرة في السينما والتلفزيون، بما فيها Sally Goodson وDavid’s Mother، الذي جعلها تحصد جائزة إيمي أخرى.
وتميزت شخصية "كريستي" بالكوميديا، حيث بنت لنفسها قاعدة معجبين ضخمة حول العالم، أثنوا جميعا على جمال روحها وخفة ظلها، مشيرين إلى أنها قادرة على إضحاك الكبار والصغار.
أهم أعمال كريستي
شاركت الممثلة الأمريكية بعدد لا يحصى من الأعمال الناجحة، نذكر منها الفيلم الكوميدي Drop Dead Gorgeous عام 1999، الذي شاركها في بطولته "دينيس ريتشاردز" و"كريستن دانست" و"أليسون جاني".
كما ظهرت كريستي إلى جانب الممثل الشهير "ستيف جاتنبيرغ" والأختين ماري كيت وآشلي أولسن في العمل الكوميدي It Takes Two.
يضاف إلى ذلك مشاركتها في Summer School، Cheers، Star Trek ll وLook Who's Talking والعديد من الأعمال الأخرى.
ظهورها الأخير
آخر إطلالة تلفزيونية لكريستي آلي كانت في أبريل 2022، من خلال برنامج The Masked Singer، وبدت وقتها في غاية المرح، كما عودت الجمهور. وأخفت كريستي نفسها آنذاك بزي فيل وردي ضخم.
حياتها العائلية
تزوجت كريستي عام 1970 من حبيبها في المدرسة بوب آلي، واستمر زواجهما نحو 7 سنوات، لاحقا تزوجت من الممثل باركر ستيفنسون عام 1983، وحملت منه بطفلها الأول، لكنها أجهضت، فقررت وزوجها أن يتبنيا طفلهما ويليام عام 1992، ولاحقا تبنيا طفلتهما ليلي عام 1995.
انفضلت كريستي عن زوجها باركر عام 1997.
وفي عام 2016، أصبحت كريستي جدة بعد أن رزق ابنها وليام بطفله الأول.